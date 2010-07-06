Фракция Литвина и КПУ отклонили одну поправку в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины не поддержала поправку к проекту закона Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», которой предусматривалось делегирование в межсессионный период полномочий председателям областных, районных госадминистраций относительно распределения и перераспределения межбюджетных трансфертов с последующим внесением изменений в решение о местном бюджете.

Как передает корреспондент УНИАН, данное предложение было учтено комитетом, но парламент отказался поддержать эту поправку.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что это какое-то странное предложение. И после этого решение не было поддержано ни фракцией КПУ, ни фракцией Блока Литвина.

За данное предложение проголосовали лишь 196 из 277 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, ВР продолжает рассматривать проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», в который внесена 671 поправка.