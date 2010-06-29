Медведько анонсировал окончание расследования дела Гонгадзе

Расследование уголовного дела по факту убийства журналиста Георгия Гонгадзе будет завершено в июле-августе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, выступая на заседании Общественного гуманитарного совета, который проходит под председательством Президента.

«Как генеральный прокурор, в присутствии Президента хочу заявить: в июле-августе будем объявлять об окончании этого уголовного дела», - сказал А. МЕДВЕДЬКО

При этом генеральный прокурор напомнил, что исполнители убийства журналиста уже осуждены.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского району Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан. После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля 2009 года в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». Зарубежные эксперты подтвердили, что фрагменты черепа, найденные в месте, которое указал А.ПУКАЧ, принадлежат Г.Гонгадзе.