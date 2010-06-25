В Газпроме в упор не видят своего долга перед Беларусью
14:07, 25 июня 2010Политика
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Куприянов уверен, его нет
В «Газпроме» заявляют об отсутствии долга перед Беларусью по условиям действующего контракта.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.
«По условиям действующего контракта «Газпром» Беларуси ничего не должен», - подчеркнул С.КУПРИЯНОВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО потребовал приостановить транзит российских нефти и газа в случае неоплаты «Газпромом» в полном объеме в ближайшие сутки предоставленных услуг.
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