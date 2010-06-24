Как Янукович мешал Ющенко оружие в Грузию отправлять

Вице-премьер-министр Украины Владимир СИВКОВИЧ заявляет, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в 2007 году пыталось помешать осуществлению поставок вооружения в Грузию.

Об этом говорится в комментарии В.СИВКОВИЧА, переданном УНИАН его пресс-службой.

"Заявление экс-руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея БОНДАРЧУКА о том, что основные поставки вооружения в Грузию осуществлялись в 2007 году в период работы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, является информационной провокацией", - подчеркнул В.СИВКОВИЧ.

По его словам, поставки вооружения в Грузию осуществлялись по указаниям на то время Президента Виктора ЮЩЕНКО.

"В то время именно Президент Виктор ЮЩЕНКО контролировал компанию "Укрспецэкспорт" и лично отдавал указания о поставках оружия в Грузию. Он, по сути, перевел государственную компанию в статус «ручного управления», сделав ее заложницей его собственных желаний", - сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что "правительство Виктора ЯНУКОВИЧА всячески пытался помешать таким антигосударственным процессам". "Украина убедилась, что произвол Виктора ЮЩЕНКО на рынке вооружения вызвало крайне негативный резонанс для государства", - добавил В.СИВКОВИЧ.

Он утверждает, что правительство пыталось повлиять на "Укрспецэкспорт", пытаясь как реорганизовать компанию, так и остановить поставки оружия другими законными административными методами. "Однако администрация Виктора ЮЩЕНКО этому противостояла, и попытки хоть как-то сделать открытой для общественности военно-экономическое сотрудничество с Грузией политически заангажировались и скрывались", - заявил В.СИВКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, в интервью газете «Коммерсант-Украина» бывший генеральный директор "Укрспецэкспорта" С.БОНДАРЧУК отметил, что основные поставки вооружения в Грузию были осуществлены при правительстве нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Он подчеркнул, что все поставки вооружения в Грузию были абсолютно законными. С.БОНДАРЧУК напомнил, что оружейный экспорт жестко регулируется внутренним законодательством. Так, для проведения каких-либо поставок необходимо разрешение службы экспортного контроля при Кабинете министров. «К слову, основные поставки вооружения в Грузию проводились в 2006-2007 годах, когда правительство возглавлял нынешний Президент Виктор ЯНУКОВИЧ», - отметил он.