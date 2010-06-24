Гудыма: ни сейчас, ни при Ющенко СБУ не защищала национальные интересы

СБУ превратилась в службу безопасности компании «РосУкрЭнерго».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил народный депутат от БЮТ, член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр ГУДЫМА, комментируя заявление экс-председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО о том, что у Дмитрия ФИРТАША незаконно отобрали газ.

«Господин НАЛИВАЙЧЕНКО, который говорит о законности или незаконности соглашений НАК «Нафтогаз» с «Газпромом», должен знать о решениях украинских судов», - сказал А.ГУДЫМА.

По его словам, украинские суды признали, что соглашение о приобретении 11 миллиардов кубометров газа были полностью законны.

Народный депутат также напомнил, что нынешний глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ работал заместителем председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО и отдавал приказ спецподразделению штурмовать здание НАК «Нафтогаз».

«И сейчас, и тогда, когда государством руководил ЮЩЕНКО, украинские спецслужбы, к сожалению, не защищали и не защищают национальные интересы. Сегодня Службу безопасности Украины власть превратила в службу безопасности «РосУкрЭнерго», - считает А.ГУДЫМА.