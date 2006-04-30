Глава польского МИДа подал в отставку
11:05, 30 апреля 2006Политика
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Министр протестует против коалиции с популистами
Министр иностранных дел Польши Стефан МЕЛЛЕР подал в отставку в знак протеста против коалиции с популистами, передает радио «Свобода».
Ранее министр неоднократно заявлял, что выйдет из правительства в случае создания коалиции правящих консерваторов с партией «Самооборона» Анджея ЛЕППЕРА, выступающей против Европейского Союза.
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