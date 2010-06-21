Янукович похвалил Кравчука, мол, делом занялся

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверил первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА, что будет всячески способствовать соблюдению в Украине законодательства в отношении гуманного отношения к животным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил Л.КРАВЧУКА за его поддержку гуманного отношения к животным в нашей стране.

Глава государства отметил, что вопрос защиты животных нуждается в постоянном внимании, и что “Леонид Макарович действительно занялся очень нужным и полезным делом”.

“Глава Украинского государства выражает Леониду Макаровичу всяческую поддержку и будет способствовать тому, чтобы чиновники на местах четко соблюдали законодательство, которое предусматривает гуманное отношение к животным”, - говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в своем блоге на “Украинской правде” Л.КРАВЧУК обнародовал открытое письмо к В.ЯНУКОВИЧУ, в котором попросил действующего главу государства сделать невозможным жестокое обращение с животными в Украине.