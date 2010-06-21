Литвин объяснил, где будут авторитетные, а где - активные

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что парламент не может принять согласованный закон о местных выборах, пока не рассмотрит 13 проектов законов относительно избирательной системы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Клубе творческой интеллигенции.

По его словам, на сегодняшний день в парламенте зарегистрированы 13 проектов законов относительно системы выборов в местные советы.

В.ЛИТВИН отметил, что в такой ситуации не может быть зарегистрирован согласованный проект закона, который предлагается большинством парламентских фракций.

Он подчеркнул, что этим проектом предусмотрена смешанная система выборов, то есть 50% депутатов будут избираться по мажоритарной системе, а 50% - по пропорциональной.

Как сказал В.ЛИТВИН, он лично является сторонником мажоритарной системы.

Председатель ВР отметил, что принятие закона о смешанной системе «сразу обусловит спрос на ярких личностей, потому что нужно будет авторитетных людей направить в округ, а активных – записать в партийные списки». В партийные списки будут записываться те, кому «нужно будет кричать», а в мажоритарные округа пойдут те, кто может сказать, что человек конкретно сделал на территории данной общины, отметил он.

В.ЛИТВИН в очередной раз заявил, что реалии в парламенте Украины таковы, что местные выборы будут назначены на 31 октября 2010 года.

По его словам, на сегодняшний день есть необходимое количество голосов для принятия такого решения.