Кравчук напомнил Януковичу, что у собак есть душа

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК просит действующего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА сделать невозможным жестокое обращение с животными в Украине.

Об этом говорится в открытом письме Л.КРАВЧУКА, размещенном в блоге на сайте “Украинской правды”.

Л.КРАВЧУК отмечает, что сегодня защитные организации из разных стран мира выражают глубокую обеспокоенность жестокими методами уничтожения беспризорных животных в Украине.

“Так мы готовимся комфортно встретить гостей на Евро-2012. Но гости видят эту проблему по-другому. В Украину поступают много обращений от международных организаций, известных гуманистов с просьбой урегулировать эту проблему и не прикрываться позицией УЕФА”, - отмечает первый Президент.

Он напоминает, что директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН официально заявил, что УЕФА не поддерживает жестоких методов уничтожения животных, и сообщил об этом правительству Украины.

В письме отмечается, что защитники животных в Украине, в частности, общество "SOS", которое возглавляет Тамара ТАРНАВСКАЯ, собрали документальные свидетельства, как сжигают живыми собак и котов в специальном передвижном устройстве, изобретенном в Лисичанске. “Эту адскую машину уже окрестили собачьим "освенцимом", потому что жестокость людей действительно перешла все границы”, - подчеркивает Л.КРАВЧУК.

“Я, господин Президент, посмотрел эти документальные свидетельства. Даже у человека, многое видевшего в жизни, выступают слезы. Так не должно быть, если мы люди и хоть какой-то стороной касаемся гуманизма. Сжигать живыми не осмеливались даже последние нелюди в истории цивилизации – фашисты в крематориях. Животные так же страдают от боли. А почему не чувствуют моральных страданий люди? Общество не должно мириться с такими позорными явлениями”, - пишет первый Президент Украины.

Он напоминает, что украинское законодательство полностью соответствует рекомендациям международных организаций относительно обращения с животными, но чиновники его не выполняют. “Есть и Высший Закон. Напомню, что Папа Римский отнес собак к живым существам, у которых есть душа. Поэтому людей, которые так жестоко обращаются с собаками, имеем основания называть душегубами”, - отмечает Л.КРАВЧУК.

Он просит В.ЯНУКОВИЧА принять меры, чтобы “закрыть позор ХХІ века – передвижные крематории для бродячих животных, заставить представителей власти, в конце концов, исполнять законы и нести ответственность за несоблюдение их норм”.

“В мире не должна утверждаться мысль, что в Украине варварская власть. У нас есть опыт решения проблем беспризорных животных по европейским стандартам – стерилизация животных и создание приютов для них. Его следует внедрять и защитить наших меньших братьев. Я знаю Ваше личное и Вашей семьи отношения к животным. Оно вызывает уважение”, - подчеркивает Л.КРАВЧУК.