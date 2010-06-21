Янукович придет в гости к Азарову

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в расширенном заседании Кабинета министров в среду, 23 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, сегодня В.ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ во время своей традиционной еженедельной встречи обсудили итоги 100 дней работы правительства и договорились об участии главы государства в расширенном заседании Кабинета министров 23 июня, где будет проанализирована программа правительства, направленная на дальнейшую реализацию реформ, инициированных Президентом.

Глава государства и глава правительства обсудили итоги работы на протяжении 5 месяцев, отметив, что страна добилась за этот период 6,1% роста ВВП.

Также речь шла о том, чтобы в новом Налоговом кодексе учесть пожелание бизнеса, и бюджет на 2011 год планировать уже исходя из нового Налогового кодекса.