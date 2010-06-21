Левочкину не нравится самолет для Януковича

Аэробус А-319-115XCJ, предназначенный для полетов президента и других высших должностных лиц страны, является малоэффективным.

Об этом заявил глава администрации президента Сергей Левочкин в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.

"Были сделаны существенные затраты на малоэффективный летательный аппарат", - сказал он.

"В нем очень мало мест, всего 40 мест с небольшим хвостиком. Я задаю себе вопрос, как глава государства будет ехать с делегацией и куда мы после этого будем размещать журналистский корпус, который хочет летать с главой государства", - отметил Левочкин.

"Он не очень по дальности готов к обеспечению функций, которые должен выполнять глава государства, премьер и спикер парламента", - заявил он, добавив, что "такое чудо стоит очень дорого".

Кроме того, Левочкин подчеркнул: "Что касается расходов на парламент и Кабмин, я допускаю, что пришло время делать какие-то капитальные вложения".

"За последние 5 лет ничего не построилось, ничего не отремонтировалось. По крайней мере, я могу говорить об офисе, в котором я работаю", - сказал глава администрации президента.

"Сейчас есть потребность, абсолютно понятная, провести незначительные капитальные вложения. Провести ремонт, реконструкции. Все находится в таком состоянии, что об этом уже стыдно говорить", - считает он.

"Руководство государства летает на самолетах, которым больше 30 лет. Некоторым даже больше 40 лет. У них изношен ресурс, они ремонтировались, переремонтировались", - добавил Левочкин.

Украинская правда