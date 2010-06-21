Глава АП: Украина не собирается возвращать Фирташу ни газ, ни деньги

Украина сейчас не собирается возвращать "РосУкрЭнерго" ни газ, ни деньги.

Об этом заявил глава администрации президента Сергей Левочкин в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.

"Никаких денег сейчас, и никакого газа Украина возвращать не собирается", - сказал он.

"Мы ждем официальных документов из Стокгольмского суда, и после этого правительство Украины будет принимать решение о тактике дальнейших действий", - отметил Левочкин.

Как известно, Стокгольмский арбитражный трибунал 8 июня вынес решение, которым обязал "Нафтогаз" вернуть компании "РосУкрЭнерго" 11 млрд. кубометров газа, а также передать ей 1,1 млрд. кубометров газа в качестве компенсации.

Кроме того, суд обязал "Нафтогаз" оплатить "РосУкрЭнерго" 197 млн. долл. за нарушение контракта.

Служба безопасности Украины возбудила дело по факту нанесения убытков государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража. В списке свидетелей по этому делу оказались все бывшие члены правления НАКа.

Комментируя возбуждение этого дела, Левочкин сказал: "Это будет расследование не в отношении прошлой власти, а в отношении чиновников, которые принимали конкретные решения, которые привели к тому, что сейчас мы проиграли суд".

"Сейчас из Украины, во-первых, уйдет газ, а, во-вторых, я не знаю, есть ли в арбитражных решениях какие-то санкции против Украины. То есть дополнительные деньги, которые мы в результате подобного решения об отборе газа, должны будем внести в пользу этой компании", - отметил он.

"Это будет прямой финансовый ущерб, поскольку не выполнять решения внутри Украины - это могли себе позволять раньше некоторые чиновники, а решения международных арбитражных судов - это прямая ответственного государства", - считает глава администрации.

"Если эти деньги мы должны будем платить по чьему-то решению, то этот кто-то должен сидеть в тюрьме. Мне кажется, что это нормально", - подчеркнул Левочкин.

Украинская правда