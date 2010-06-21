Глава АП: Украина не собирается возвращать Фирташу ни газ, ни деньги
По крайней мере пока...
Украина сейчас не собирается возвращать "РосУкрЭнерго" ни газ, ни деньги.
Об этом заявил глава администрации президента Сергей Левочкин в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.
"Никаких денег сейчас, и никакого газа Украина возвращать не собирается", - сказал он.
"Мы ждем официальных документов из Стокгольмского суда, и после этого правительство Украины будет принимать решение о тактике дальнейших действий", - отметил Левочкин.
Как известно, Стокгольмский арбитражный трибунал 8 июня вынес решение, которым обязал "Нафтогаз" вернуть компании "РосУкрЭнерго" 11 млрд. кубометров газа, а также передать ей 1,1 млрд. кубометров газа в качестве компенсации.
Кроме того, суд обязал "Нафтогаз" оплатить "РосУкрЭнерго" 197 млн. долл. за нарушение контракта.
Служба безопасности Украины возбудила дело по факту нанесения убытков государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража. В списке свидетелей по этому делу оказались все бывшие члены правления НАКа.
Комментируя возбуждение этого дела, Левочкин сказал: "Это будет расследование не в отношении прошлой власти, а в отношении чиновников, которые принимали конкретные решения, которые привели к тому, что сейчас мы проиграли суд".
"Сейчас из Украины, во-первых, уйдет газ, а, во-вторых, я не знаю, есть ли в арбитражных решениях какие-то санкции против Украины. То есть дополнительные деньги, которые мы в результате подобного решения об отборе газа, должны будем внести в пользу этой компании", - отметил он.
"Это будет прямой финансовый ущерб, поскольку не выполнять решения внутри Украины - это могли себе позволять раньше некоторые чиновники, а решения международных арбитражных судов - это прямая ответственного государства", - считает глава администрации.
"Если эти деньги мы должны будем платить по чьему-то решению, то этот кто-то должен сидеть в тюрьме. Мне кажется, что это нормально", - подчеркнул Левочкин.