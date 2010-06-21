Азаров: мы готовы ко второй волне кризиса

Главным итогом работы правительства за 100 дней премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает стабильность работы и готовность противостоять второй волне кризиса, если такая будет.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

"Самое главное, что правительство работает стабильно, надежно", - заявил Н.АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос, ожидает ли правительство второй волны кризиса, премьер-министр сказал: "Мы ничего не ожидаем. Мы к ней (новой волне кризиса - УНИАН) готовы".