Янукович уволил еще одного губернатора

Работал аж три месяца

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 701/2010 назначил Николая КОСТЯКА председателем Херсонской областной государственной администрации. Другим своим указом № 700/2010 Президент Украины освободил Анатолия ГРИЦЕНКО от должности председателя Херсонской областной государственной администрации. Тексты обеих указов размещены на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО был назначен председателем Херсонской ОГА 18 марта 2010 года.

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