Верховной Раде предлагают невиданное самопожертвование

Отказаться от получения квартир за счет государства и от денежной компенсации за “неподобающие жилищные условия”, от особенных условий начисления пенсии экс-нардепам, от бесплатных санаторно-курортных путевок, и уменьшить вдвое размер ежегодной материальной помощи на оздоровление – до размера лишь одного должностного оклада. Такое самопожертвование предлагает своим коллегам Арсений Яценюк в законопроекте о внесении изменений в закон “О статусе народного депутата Украины”.

Также нардеп предлагает Верховной Раде полностью отказаться от денежной помощи в размере 12 месячных окладов в случае выхода на пенсию, от обеспечения экс-нардепов - пенсионеров путевками и транспортом, от денежной помощи – трех заработных плат в случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, бесплатного проезда всеми видами транспорта на территории Украины, бесплатной парковки где угодно в Украине, обязательного государственного страхования нардепов за счет средств, выделенных на Верховную Раду, возмещения за “выполненные полномочия” в размере еще одной зарплаты в месяц...

Но наверное самой скандальной идей Яценюка станет: выбросить из закона о статусе нардепов статью 27. “Неприкосновенность народного депутата Украины”.

Интересно, что вызовет наиболее бурные дискуссии в зале ВР: очередная попытка внести изменения в Конституцию явно волюнтаристским способом – через внесение изменений в законы, или все же посягательство невиданного до сих пор масштаба на получаемые нардепами деньги?