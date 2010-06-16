Донецкий суд принял 23 апелляции на решение о Бандере

Донецкий апелляционный административный суд принял к рассмотрению 23 апелляционных жалобы на решение Донецкого окружного административного суда о признании незаконным указа Президента Украины о присвоении лидеру организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины.

Как сообщил адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ, являющийся истцом по данному делу, он получил повестку из Донецкого апелляционного административного суда о необходимости явки в суд на 10.00 21 июня. «На этот день суд назначил рассмотрение всех 23-х принятых апелляций», - уточнил адвокат.

По его словам, в числе принятых апелляций – жалобы экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, народного депутата Анатолия МАТВИЕНКО, председателя ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, представителя С.Бандеры Романа ОРЕХОВА, а также ряда граждан Украины из Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и др. областей Украины. Все они в своих апелляционных жалобах настаивают на неправомерности решения Донецкого окружного админсуда о признании незаконным указа Президента Украины о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.

В частности, в апелляции В.ЮЩЕНКО отмечается, что «решение о присвоении С.Бандере звания Героя Украины было обоснованным с точки зрения истории, общественной значимости фигуры С.Бандеры». «Без исследования позиции субъекта властных полномочий – ЮЩЕНКО В.А. относительно оснований издания указа, решение Донецкого окружного административного суда не может претендовать на объективность», - подчеркивается в апелляции В.ЮЩЕНКО.

В апелляции А.МАТВИЕНКО, в частности, указывается, что указ о присвоении звания Героя Украины С.Бандере «нельзя считать правовым актом индивидуального действия, поскольку он затрагивает интересы широкого круга лиц». К этим лицам А.МАТВИЕНКО относит экс-президента В.ЮЩЕНКО, потомков С.Бандеры, а также граждан, которые считают С.Бандеру национальным героем.

Аналогичные аргументы в защиту указа о присвоении С.Бандере звания Героя Украины приводят и другие податели апелляционных жалоб по данному делу.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2010 года Донецкий окружной административный суд начал рассмотрение иска адвоката В.ОЛЕНЦЕВИЧА о признании незаконным и отмене указа Президента Украины В.ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания «Герой Украины».

«Указ Президента ЮЩЕНКО незаконен, поскольку, согласно Закона Украины «О государственных наградах Украины», звание Герой Украины присваивается только гражданам Украины, а Бандера им никогда не являлся», - заявил в суде истец. Он также считает, что В.ЮЩЕНКО вместе с присвоением звания «Героя» не имел права награждать С.Бандеру «Орденом Державы». «Этот орден присваивается Герою Украины за выдающиеся трудовые достижения, каковых у С.Бандеры никогда не было», - сказал В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Суд огласил содержание возражений, присланных стороной Президента Украины, в которых говорилось, что требования истца не обоснованы и, значит, не подлежат удовлетворению.

На следующем заседании 24 марта суд огласил постановление о привлечении Степана БАНДЕРЫ, являющегося внуком Степана Бандеры, к участию в рассмотрении иска о незаконности и отмене указа ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания «Герой Украины».

В постановлении суда отмечается, что, учитывая то, что 22 января 2010 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в соответствии со своим указом от 20 января 2010 года вручил орден Державы №227 и удостоверение к ордену внуку награжденного, суд считает необходимым в соответствии с требованиями закона привлечь к участию в рассмотрении дела как третьего лица внука С.Бандеры, т.к. «его права, свободы и интересы могут касаться решения по данному делу».

31 марта председатель правления Института национального государствоведения Михаил РАТУШНЫЙ сообщил УНИАН, что С.БАНДЕРА - внук лидера ОУН Степана Бандеры - попросил перенести назначенное на 2 апреля заседание Донецкого окружного административного суда по рассмотрению иска о незаконности и отмене указа бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Бандере звания Героя Украины.

По информации М.РАТУШНОГО, С.БАНДЕРА проживает в Канаде, и не может присутствовать на судебном заседании 2 апреля, поэтому прислал соответствующую телеграмму суду, который определил его как третью сторону в процессе.

М.РАТУШНЫЙ также высказал мнение, что суд спешит рассмотреть это дело, чтобы возникли правовые основания для решений ряда областных советов относительно отмены указа ЮЩЕНКО, а также для того, чтобы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «смог выполнить обещание, и к параду Победы в Москве (9 мая) отменить указ».

23 марта В.ЮЩЕНКО заявил, что В.ЯНУКОВИЧ не имеет компетенции отменять изданные его предшественником указы о присвоении званий Герой Украины Роману Шухевичу, Степану Бандере, а также другие наградные решения.

На заседании суда 21 апреля истец В.ОЛЕНЦЕВИЧ попросил суд изменить содержание своего иска, а именно: признать указ В. ЮЩЕНКО по С. Бандере незаконным, но не обязывать Президента Украины его отменить. Коллегия судей удовлетворила данную просьбу. В то же время суд отказал в ходатайстве внуку С. Бандере, который в своем письме из Канады дал согласие на участие в судебном разбирательстве по делу, но просил суд перенести заседание на три месяца.

Суд также отказал в праве участия в судебном разбирательстве в качестве третьих лиц граждан Украины Игоря ВОСКОБОЙНИКОВА, Владимира РЖАВСКОГО и Романа ОРЕХОВА, которые просили признать данный указ В.ЮЩЕНКО законным и не отменять его.

Выслушав аргументы сторон, суд вынес решение о полном удовлетворении иска В.ОЛЕНЦЕВИЧА.