Янукович отдает Фирташу 20% бюджета Украины?

Отказ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА подавать апелляцию на решение Стокгольмского арбитражного суда является беспрецедентным событием.

Об этом сегодня на брифинге заявил премьер оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Вчера мы стали свидетелями беспрецедентного события, когда Президент государства Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ заявил, что они не будут обращаться с апелляцией на решение Стокгольмского суда относительно возврата 12 миллиардов кубометров газа и предыдущее решение о возмещении 200 миллионов долларов в интересах структур, где одним из ключевых учредителей является господин ФИРТАШ...», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ отметил, что Украина попала в замкнутый круг, когда компания, где есть ключевой финансист Партии регионов, лишает бюджет Украины от 1,8 до 5,4 миллиардов долларов - в зависимости от того, как пройдут переговоры с Дмитрием ФИРТАШЕМ и российской стороной.

«Бюджет государства при такой позиции Кабинета министров, позиции нового руководства НАК «Нафтогаз» и Президента Украины, который отказался подавать апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, изымает из бюджета сумму, эквивалентную 1/5 части бюджета на этот год», - сказал премьер оппозиционного правительства.

По его мнению, такое судебное решение и реакция на него действующей власти являются беспрецедентными, поэтому оппозиция собирается в ближайшее время зарегистрировать постановление о создании Временной следственной комиссии, чтобы расследовать, каким образом принимались такие решения, и каким образом украинская сторона защищала интересы государства в судебном процессе.