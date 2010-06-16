Тимошенко думает, что уголовное дело против не замедлит появиться

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что вскоре в отношении нее будет возбуждено уголовное дело из-за прошлогоднего решения правительства забрать в собственность государства 11 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Хмельницком.

«Руками господина ХОРОШКОВСКОГО происходит открытие дел против тех людей, которые возвращали газ для Украины. В частности, возбуждено уголовное дело против бывших работников НАК «Нафтогаз Украины» господина ДИДЕНКО и бухгалтерских работников. Я думаю, что вскоре следует ждать открытия уголовного дела против меня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она публично поблагодарила бывшего первого заместителя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО за то, что он ездил с ней на переговоры в Россию и смог отстоять и вернуть государству 11 млрд. кубометров газа.

Ю.ТИМОШЕНКО также убеждена, что в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда, который обязал НАК “Нафтогаз Украины” вернуть компании RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа, повысится стоимость газа для населения, «поскольку «Нафтогазу» нужно будет искать ресурсы, чтобы заплатить RosUkrEnergo за газ, а также не исключено, что на погашение этих средств пойдет часть транша Международного валютного фонда».

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нефтегаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нвфтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.

11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.

Сегодня газета «Сегодня», ссылаясь на свои источники в СБУ, написала, что в отношении бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО возбуждено уголовное дело.

«Наш источник уточнил, что дело по факту «разворовывания газа неустановленными лицами» было возбуждено 8 июня, а уже 10 числа - против И.ДИДЕНКО. Причина - именно он (который долго заменял больного в 2009 году председателя «Нафтогаза» Олега ДУБИНУ) подписал документы, которые и позволили изъять газ у «РУЭ»», - пишет издание.

Источник считает, что следствие может не удовлетвориться делом в отношении И.ДИДЕНКО, поскольку он выполнял указания Ю.ТИМОШЕНКО.

«Она, свидетельствуют источники, подписала директивы по газу единолично, на что якобы не имела полномочий. Поэтому у следствия могут возникнуть к Юлии Владимировне неприятные вопросы», - считает газета.