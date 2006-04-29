В Сумском облсовете коммунисты присоединились к ”помаранчевым”

На сессии Сумского областного совета депутаты избрали председателем члена фракции Блока Юлии Тимошенко Вячеслава ШАПОШНИКА. За его кандидатуру проголосовало 78 из 90 депутатов облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ШАПОШНИК был единственной кандидатурой в списке для голосования. Это стало возможно благодаря принятому временному регламенту, согласно которому кандидатура вносилась в бюллетень для тайного голосования лишь в том случае, если ее в открытом голосовании поддерживало более половины депутатов. В связи с этим фракция Партии регионов отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост председателя облсовета и отозвала своего члена из счетной комиссии.

Кандидатуру В.ШАПОШНИКА поддержали фракции БЮТ (42 мандата в облсовете), СПУ (11 мандатов), КПУ(7 мандатов) и фракция НСНУ (16 мандатов). В результате, по итогам тайного голосования В.ШАПОШНИК набрал 78 голосов.

В.ШАПОШНИК на минувших выборах возглавлял областной штаб БЮТ, до этого руководил областной организацией партии "Яблоко". Он владеет на Сумщине рядом предприятий пищевой промышленности, его супруга также по списку БЮТ стала депутатом Сумского горсовета.

Заместителем председателя Сумского облсовета, набрав 60 голосов, стал член фракции СПУ Сергей КЛОЧКО, который до выборов более года исполнял обязанности городского головы города Сумы.

В то же время депутаты не поддержали предложение ввести в облсовете должность ещё одного заместителя от НСНУ и не проголосовали в связи с этим за кандидатуру Николая СМАЖНИКА.

Председателем Сумского облсовета прошлого созыва был Марк БЕРФМАН, который заявил, что ему стыдно от того, что выборы нового председателя прошли «без выбора» –на безальтернативной основе. В список депутатов нового созыва М.БЕРФМАН не попал.

Свою работу сессия продолжит предположительно 12 мая.