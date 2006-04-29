Партия регионов об импичменте Ющенко

Партия регионов в оппозиции не будет требовать импичмента Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКУ.

Об этом в интервью газете «Киевский телеграф» от 29 апреля 2006 года сказал экс-губернатор Харьковской области, член политсовета Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ.

«Я считаю, что импичмент вообще не может быть идеологической основой деятельности партии. Это несерьезно, когда партия приходит в парламент с тем, чтобы отправить в отставку Президента. Тем более, не имея для этого сегодня никакого формального повода», - сказал Е.КУШНАРЕВ добавив: «Наше недовольство политикой Президента не означает нашего права на импичмент Президенту. Импичмент — это нарушения уголовного характера, измена интересам Родины и так далее. Но сегодня подобного рода претензий Президенту не предъявляют».

Он подчеркнул, что тема импичмента Партией регионов не обсуждается.

Е.КУШНАРЕВ отметил, что в случае формирования коалиции без Партии регионов, она будет «конструктивной жесткой оппозицией».

«Конструктивной в том смысле, что не собираемся использовать свой парламентский статус для новой революции. Жесткой — в том плане, что не купимся на один-два портфеля либо на какие-то экономические льготы ради того, чтобы молча занимать условно оппозиционную нишу», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

По его словам, в таком случае Партия регионов создаст теневой Кабинет министров.