Януковичу напомнили, чтобы в этом году звания руководству МВД не давал

Министр внутренних дел оппозиционного правительства, народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Геннадий МОСКАЛЬ направил Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЁВУ депутатское обращение, в котором напоминает, что присваивать в этом году высшие воинские или специальные звания противозаконно, поскольку подавляющее большинство вновь назначенных лиц еще не отслужили год в своих должностях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Народной самообороны".

В своем обращении Г.МОСКАЛЬ отмечает, что согласно Указу Президента Украины № 616 от 17 августа 2009 года «О порядке присвоения высших воинских званий, высших специальных званий и классных чинов», лицо, назначенное на должность, по которой предусмотрено предельное высшее специальное звание, может быть представлено к присвоению соответствующего высшего специального звания или воинского звания не ранее, чем через год пребывание в соответствующей должности, а также по окончании предусмотренного законодательством срока пребывания в соответствующем звании, которое оно имеет.

«Очередное высшее специальное звание, или воинское звание может быть присвоено лицам начальственного состава, военнослужащим и работникам правоохранительных органов только после двухгодичного срока пребывания в соответствующем высшем специальном или воинском звании», - отмечает депутат.

Также он указывает, что этот Указ предусматривает, что Президент Украины присваивает высшие специальные и воинские звания, как правило, накануне Дня независимости Украины или к соответствующим профессиональным праздникам.

«Поскольку все лица, имевшие высшие специальные звания в органах внутренних дел Украины, от занимаемых должностей освобождены, а назначенные новые лица (назначение состоялось в марте 2010 года) ко Дню независимости Украины не будут иметь одного года пребывания в данных должностях, прошу воздержаться от присвоения высших воинских званий или высших специальных званий в системе МВД Украины», - отметил Г.МОСКАЛЬ. Учитывая вышеизложенное, продолжил он, с учетом требований законодательства Украины, вопрос о присвоении высших воинских званий, высших специальных званий может быть поднят не ранее августа 2011 года (накануне Дня независимости Украины).

В завершение Г.МОСКАЛЬ отметил, что если в этом году порядок присвоения высших воинских званий, высших специальных званий будет нарушен, то общественность это будет рассматривать как факт коррупции.