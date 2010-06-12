Луценко заявляет, что из дела Зварича исчез важный эпизод

Из уголовного дела, возбужденного в отношении экс-председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА, исчез один из важнейших эпизодов, который касается главы Высшего административного суда Александра ПАСЕНЮКА.

Как сообщает пресс-служба Гражданского движения «Народная Самооборона», об этом вчера вечером на телеканале "Украина" в эфире программы «Шустер Live» заявил лидер этого движения, бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Как мне известно, около 21 числа ЗВАРИЧА намерены передать в суд. Но мне также известно, что оттуда пропали очень важные эпизоды. Эпизоды, которые показывали на канале «1+1», где судья-колядник считает деньги, которые принес ему его подчиненный судья. 140 тысяч долларов», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, демонстрируя фотографию, подтверждающую данный факт.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, эти деньги «были переведены в евро и были вручены председателю Высшего административного суда господину ПАСЕНЮКУ».

«Состоялись очные ставки и даже воспроизведение места и события преступления на улице Лютеранской, еще при каденции Президента ЮЩЕНКО», - сказал экс-министр.

Политик продолжил: «Если ЗВАРИЧА сейчас передают в суд без этого эпизода, не означает ли это, что власть, в том числе и СБУ, и Генпрокуратура, и вся Партия регионов, использует господина ПАСЕНЮКА, который проходит по делу получения колоссальной взятки в 100 с лишним тысяч долларов, для решения своих вопросов в административном суде?».

Обращаясь к председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ, Ю.ЛУЦЕНКО спросил: «Если дело судьи ЗВАРИЧА пойдет в суд без «подельников», которые занимают сегодня высшие должности в судах, это значит, что нынешняя власть использует этот суд для своих бизнес-интересов».

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении тогдашнего председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩОТКИН заявил, что Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении И.ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

11 января 2010 года адвокат экс-судьи Руслана ЮХИМЕНКО сообщила, что И.ЗВАРИЧ вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами уголовного дела против него, которое насчитывает около 70 томов.

С 20 января И.ЗВАРИЧ объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против произвола, беззакония» высокопоставленных должностных лиц: тогдашнего Президента Виктора ЮЩЕНКО, генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО и его заместителей, а также тогдашнего председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, но 4 апреля прекратил свою акцию протеста.