Заговор против Онопенко провалился?

Процесс сбора подписей судей Верховного Суда Украины за отставку Василия ОНОПЕНКО с должности главы ВСУ не имел успеха.

Об этом УНИАН сообщил источник в судейских кругах.

В частности, по словам собеседника агентства, среди судей ВСУ было несколько инициаторов собрать необходимое количество подписей, при наличии которых вопрос об отставке председателя ВСУ В.ОНОПЕНКО можно бы было вынести на рассмотрение Пленума Верховного Суда.

“Но они насобирали лишь около десяти или до полутора десятка подписей из 89 судей, причем трое или четверо из них потом свои подписи отозвали”, - сказал собеседник, добавив, что этот процесс “провалился”.

В то же время он не исключил, что с приближением рассмотрения в Верховной Раде законопроекта “О судоустройстве Украины и статусе судей” процесс может активизироваться.

Кроме того, по информации источника, не исключено, что отдельные члены Высшего совета юстиции могут инициировать представление в парламент об освобождении В.ОНОПЕНКО от должности судьи, например, “за нарушение присяги”.