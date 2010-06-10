Литвину и Симоненко на местных выборах ничего не светит?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что на предстоящих выборах в местные советы можно прогнозировать замещение традиционных и даже представленных в парламенте политических партий новыми и технологическими проектами.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

«Сегодня намечается общая тенденция для большинства областей – ряд партий, в том числе парламентских, могут существенно потерять в местных органах власти. Тогда как на их место придут новые технологические или откровенно региональные проекты. Замещение произойдет на уровне КПУ, ПСПУ, СПУ, Блока Литвина. Их место займут «Сильная Украина», «Фронт перемен», «Коммунальный фронт», «зеленые», а также именные региональные объединения», - в частности, прогнозирует эксперт.

По его мнению, система электоральной мотивации общества сегодня кардинально меняется: неподкрепленные практическими действиями эмоциональные тезисы уже не срабатывают, не конвертируются в электоральную поддержку. «На местных выборах люди хотят слышать о локальных проблемах и способах их решения», - убежден эксперт.

Также А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что местные выборы в очередной раз станут политтехнлогическим экспериментом для мега-партий. По его словам, можно не сомневаться, что в очередной раз главные политтехнологи страны будут отрабатывать на местных выборах новые методы влияния на избирателя. В частности, это будет касаться и модели выборов, и системы организации кампании, и даже схем агитационной работы. «Однако главным следствием этих выборов будет смена модели электорального позиционирования общества – избирателю необходима понятная система взаимоотношений со своими представителями во власти, без эмоций, деклараций и популизма. Это значит, что мега-партии будут вынуждены подвинуться для «мелких», но более эффективных проектов», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.