Ющенко убежден, что ЕС поможет ему нормализовать отношения с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что институты Европейского Союза могут помочь нормализовать отношения между ветвями власти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе после встречи с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

«Убежден, что сегодня институты ЕС могут сыграть чрезвычайно важную роль в нормализации отношений между институтами украинской власти», - сказал Президент Украины.

Он считает, что на политическое противостояние в Украине влияют два фактора. С одной стороны – это изменения к Конституции, которые еще не имплементированы из-за отсутствия необходимых законов. «В какой-то степени это объективный процесс. Я не хочу сказать, что здесь нет определенных субъективных компонентов, частных, личных компонентов, но убежден, что это вторично», - сказал В.ЮЩЕНКО.

С другой стороны, по его словам, политическая система, которая существовала в Украине с начала независимости, никогда не была нацелена на взаимопонимание, а лишь на взаимоуничтожение. «Сегодня страна демократическим путем решает эти два чрезвычайно важных вызова», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, не нужно оценивать внутриполитическую ситуацию как трагическую. «Это тест, который должна пройти нация, власть и политические силы Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Х.СОЛАНА отметил, что Европейский Союз надеется на урегулирование внутриполитической ситуации в Украине, на продолжение реформ, что будет важно для углубления взаимных отношений.