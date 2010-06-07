Нардеп хочет запретить перекрывать дороги и тротуары ради Януковича

Верховной Раде Украины предлагается принять закон, согласно которому запрещается перекрывать автодвижение во время передвижения высоких должностных лиц.

Соответствующий проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» о запрещении ограничения движения транспортных средств зарегистрирован в ВР народным депутатом от НУ-НС Николаем КАТЕРИНЧУКОМ.

Законопроектом предусматривается, что при проведении мероприятий государственной охраны по Президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру, других должностных лиц запрещается ограничение права граждан на свободу передвижения, в частности, не допускается ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Автор законопроекта напоминает, что в соответствии со статьей 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места проживания, по языковым или другим признакам.

В соответствии со статьей 33 Конституции Украины, каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется, в частности, свобода передвижения.

“Однако, несмотря на четкие конституционные положения, после вступления в должность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, жители и гости столицы столкнулись с систематическими случаями нарушения как конституционного принципа равенства, так и права на свободу передвижения. Перекрытие дорог для проезда кортежа Президента Украины стало привычным явлением, которое значительно усложняет передвижение по загруженным столичным автодорогам. Причем, такое перекрытие применяется не только для обеспечения проезда Президента Украины на государственные или межгосударственные мероприятия, но и для обычного проезда на работу и с работы. В результате такого перекрытия движение значительно осложняется, что до настоящего времени почувствовали на себе практически все автомобилисты столицы”, - отметил Н.КАТЕРИНЧУК в объяснительной записке.

Такие же проблемы, добавил он, возникают во время организации проезда председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины.