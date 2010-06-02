Янукович объявил о начале своих реформ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, открывая заседание Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Администрации Президента.

«Я объявил первый этап реформ, которые должны привести нас к успеху», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, цель реформ «проста и ясна: Украина в течение десяти лет должна войти в 20 наиболее развитых стран мира».

«Уровень жизни граждан Украины должен соответствовать европейским стандартам. Для этого мы намереваемся, прежде всего, сделать стабильным экономическое развитие. Мы снизим дефицит бюджета и стабилизируем государственный долг. Мы ослабим налоговую нагрузку и расширим налоговую базу. Мы снизим инфляцию. Обеспечим кредитование экономики и развитие финансового рынка», - заявил Президент Украины.

Он также отметил, что реформы предусматривают увеличение финансовой и расходной автономии регионов.

Глава государства также выразил уверенность, что реформы обеспечат уменьшение административной нагрузки на бизнес.

Среди других планов руководства государства В.ЯНУКОВИЧ назвал завершение приватизации и эффективное управление государственной собственностью.

«Мы будем стимулировать инновационное развитие, развитие свободной торговли с Европейским Союзом и странами СНГ, что будет значительно способствовать введению безвизового режима с ЕС», - также сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства при этом подчеркнул, что предложенная программа реформ будет способствовать повышению эффективности электроэнергетики, угольной, нефтегазовой промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы модернизируем транспортную инфраструктуру, создадим рынок земли, повысим эффективность сельскохозяйственного сектора. Мы еще сократим структуру государственных органов и повысим профессионализм государственных служащих», - заявил Президент.