Член Общественного совета при Министерстве внутренних дел Украины по вопросам обеспечения прав человека Владимир ЧЕМЕРИС считает неприемлемыми положения законопроекта №2450 “О порядке организации и проведения мирных мероприятий”, который парламент должен рассмотреть во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на круглом столе ”Будет ли свобода слова и мирных собраний в Украине?”.

“Тот неофициальный вариант, который мы пока видели в Интернете, по моему мнению, абсолютно не является приемлемым для принятия Верховной Радой”, - сказал он.

В частности, В.ЧЕМЕРИС отметил, что в законопроекте, подготовленном к первому чтению в парламенте, не было определено конкретных сроков для подачи заявки на проведение митингов, а в нынешнем тексте законопроекта такой срок составляет 4 дня. По мнению В.ЧЕМЕРИСА, это очень много времени, надо реагировать намного быстрее. “Если бы харьковчане подавали заявку за 4 дня, то там бы за это время уже весь парк вырубили”, - сказал он.

Кроме того, законопроектом предусмотрены спонтанные собрания, происходящие в важных для общества случаях, которые нельзя было предусмотреть ранее. В.ЧЕМЕРИС считает, что будет очень трудно доказать, что собрания имели важное общественное значение. “Я думаю, что должен быть проведен нормальный конституционный повод: сообщение необходимо не для того, чтобы запрещать, а для того, чтобы местные органы власти и милиция могли подготовиться к защите собраний. Отсутствие сообщений не является основанием для запрещения митинга”, - сказал он.

В.ЧЕМЕРИС также отметил, что в законопроекте значительно осложняется процедура подачи заявки на проведение митингов, то есть лицо, подающее заявку на проведение мирного собрания, должно доказать, что она является гражданином Украины.

В то же время В.ЧЕМЕРИС отметил, что текст законопроекта, подготовленного ко второму чтению, кое-что улучшен, поскольку в нем нет положения об уполномоченном местного органа исполнительной власти. “То есть, это тот человек, который может прийти на любой митинг и решать, происходит ли здесь нарушение общественного порядка и может запретить митинг”, - добавил он.

Представитель Всеукраинского профсоюза “Народная солидарность” Алексей КЛЯШТОРНЫЙ считает, что указанный законопроект может ограничить проведение мирных собраний. “Можно сделать вывод, что они (положения законопроекта - УНИАН) дают возможность фактически запретить в Украине любые нежелательные власти мирные собрания и создать широкие возможности для работодателей, которые не заинтересованы в создании на своих предприятиях независимых профсоюзов, чтобы любые профсоюзные собрания были запрещены властью”, - сказал он.

А.КЛЯШТОРНЫЙ также считает, что Верховная Рада нарушила свой регламент, поскольку она не провела широкого общественного обсуждения законопроекта, прямо касающегося основных конституционных прав и интересов граждан.

Между тем по мнению заведующего сектором управления правового обеспечения Секретариата Кабинета министров Украины Владимира ГАРБУЗА, законопроект не ограничивает права граждан на мирные собрания. “Это абсолютно не так. Напротив, эксперты, работавшие над проектом и в Министерстве юстиции, и в секретариате Кабинета министров, пытались придерживаться норм Конституции”, - сказал он.

Как сообщалось, законопроект №2450 “О порядке организации и проведения мирных мероприятий” должен рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении в начале июня этого года.