Янукович поручил решить конфликт вокруг львовского «Экспресса»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО немедленно принять необходимые меры по разрешению ситуации, сложившейся вокруг дела о давлении на журналистов львовской газеты «Экспресс»

Как сообщила УНИАН заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН, такое поручение глава государства дал после своей рабочей поездки во Львов.

«Президент считает недопустимым промедление в расследовании дела о препятствовании профессиональной деятельности журналистов и требует от Генеральной прокуратуры провести служебную проверку относительно работников органов прокуратуры и милиции Львовской области по этому делу», - сказала А.ГЕРМАН.

Также она отметила, что Президент требует привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 27 мая журналисты газеты «Экспресс» заявили, что давление на их издание носит системный характер.

«За период с 13 апреля 2010 года по 25 мая 2010 года не произошло никаких событий, которые подтверждали бы, что давление на газету «Экспресс» прекращено или ослаблено. ...Мы вынуждены заявить, что давление на газету обрело системный характер”, - отметили журналисты в открытом письме к Президенту Украины.

В частности, по их словам, “никаких действенных шагов по письменным заявлениям редакции о расследовании обстрелов газеты, покушений на жизнь главного редактора и т.д. работниками милиции и прокуратуры области не сделано; не проведено ни одной экспертизы; не взято ни одного объяснения”.

В издании также заявляют, что “развернута масштабная кампания по дискредитации газеты” и наводят еще ряд фактов, которые свидетельствуют о давлении на «Экспресс».