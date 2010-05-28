Шуфрич объяснил, почему нунсовцы до сих пор неприкосновенны

Депутаты объективно относятся к событиям в Верховной Раде 27 апреля.

Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич в эфире ТРК "Украина".

"Депутаты сами должны дать оценку тем обвинениям, которые прозвучали. Мы видим, что рассмотрения представления в зале Верховной Рады нет, а это означает, что депутаты объективно относятся к тем событиям, которые имели место", - сказал он.

В свою очередь присутствующий в студии лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко заявил: "Депутаты, которые между собой что-то не так делают, пусть разбираются в парламенте".

По его словам, или "эту тему надо закрыть", или "судить всех, и сына Януковича и экс-начальника донецкой милиции Малышева, и члена ОПГ Картавого Стельмашенко"

Как известно, прокуратура Киева возбудила уголовное дело относительно НУНСовцев Юрия Грымчака и Андрея Парубия в связи с событиями, произошедшими в парламенте 27 апреля.

При этом генпрокурор Александр Медведько поддержал представление следователя о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности этих депутатов.

Украинская правда