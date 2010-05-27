Винский назвал самый страшный прецедент в политике за последние годы

Наступление на местное самоуправление является первой ласточкой в борьбе против демократии в Украине.

Такое мнение высказал лидер партии «Народна влада» Иосиф Винский в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Контекст-Причерноморье».

Отмену местных выборов политик считает «самым страшным прецедентом за последние годы и за все политические периоды».

«Людей лишили права выбирать местную власть, и, что бы ни говорили, но с 26 марта все председатели городов и сел, все депутаты районных, городских, сельских и поселковых советов являются нелегитимными, - считает политик. У нас есть бюджет, есть законы и Конституция, которые предусматривают, что эти процедуры (избирательные) должны были состояться не позднее 26 марта. Так что уже два месяца мы имеем нелегитимную власть».

«Мы (партия «Народна влада»), жестко осудили эту позицию, ведь наша партия четко понимает, что такое наступление на местное самоуправление является первой ласточкой в борьбе против демократии в Украине», — заявил И.Винский.

Своевременное проведение местных выборов политик считает даже более важным вопросом, чем дискуссии по поводу базирования Черноморского флота в Крыму.

«Вы видите, какая дискуссия была по поводу Черноморского Флота. Но я считаю, что местное самоуправление — это более ключевой и важный вопрос глобального характера в Украине, который к сожалению не нашел отражения в политической оценке», - подчеркнул он.

Винский заметил, что практически все парламентские партии были заинтересованы в переносе местных выборов, однако интеграция Украины в ЕС напрямую связана с демократизацией страны и в том числе своевременным проведением выборов.

«Если мы говорим, что Украина хочет попасть в Евросоюз, то мы должны четко понимать, что есть несколько пунктов, из-за которых Европа не воспринимает государство как демократическое, в том числе и наше. Среди них пункт №1 — признание демократичности государства, строения власти в нем, выборов, и легитимность власти», — отметил Винский.