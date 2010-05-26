Левочкин: пакет реформ Януковича послужит испытанием для коалиции

Глава администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН прогнозирует, что первым серьезным испытанием для парламентской коалиции станет обсуждение и принятие Верховной Радой пакета экономических реформ Президента ЯНУКОВИЧА, ожидаемое на следующей неделе. Об этом он высказался на встрече с представителями СМИ в администрации Президента.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, он не видит особых проблем в ситуации с протестами коммунистов, выступивших против учений с участием НАТО в Крыму (на днях Верховная Рада приняла соответствующие законопроекты, разрешающие такие учения, при этом фракции Партии Регионов и Блока Литвина проголосовали "за", а коммунисты выступили против – УНИАН). Он сравнил это с отношениями в семье. «Как бывает у молодых супругов? Они могут и ругаться», - пояснил он. Поэтому Украина Президента ЯНУКОВИЧА, говорит он, сохраняя внеблоковый статус, будет сотрудничать с НАТО, соответственно, «учения пройдут, коммунисты выскажут свою позицию, и мы будем двигаться дальше».

А вот голосование именно за пакет экономических реформ, которое вскоре инициирует Президент ЯНУКОВИЧ в парламенте, будет, по мнению С.ЛЕВОЧКИНА, «самым сложным». По его словам, Президент уже практически завершил работу над законом о принципах внешней и внутренней политики, над законопроектами по судебной реформе и другими проектами законов, которые потребуют «общих голосований».

В пакете экономических реформ, говорит он, всего около 25 приоритетов, они «разнесены по годам, расписаны необходимые средства». При этом, считает он, весьма дискуссионными для партнеров Партии Регионов по коалиции, в частности, коммунистов будут вопросы, касающиеся пенсионной реформы, тарифов на коммунальные услуги, вопросы земельного рынка. «Реформами предусмотрено создание полноценного, прозрачного рынка земли, полноценного реестра земельных участков», заявил он. Все это, прогнозирует он, может вызвать серьезные дискуссии в коалиции.

В политической сфере, предрекает он, в частности, будут «сложности с законом о выборах в местные органы власти». Тем не менее, высказал он прогноз, «реформы будут реализованы», а коалиция выдержит это испытание.