Тимошенко: Россия защищает свои интересы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что новая власть, декларируя укрепление дружеских отношений с Российской Федерацией, в действительности заботится лишь о получении сверхдоходов и собственном обогащении.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

"Сегодня по всем центральным каналам телевидения вы увидите главный пропагандистский тезис – наконец, началась дружба между Украиной и Россией, наконец, началось сотрудничество и настоящая работа. Я могу вам сказать: это не дружба, не сотрудничество и не взаимовыгодная работа. Это общая договоренность, как на государственных ресурсах Украины заработать десятки миллиардов частных прибылей и состояний. Вот в чем это сотрудничество", - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что сотрудничество между Украиной и Россией должно строиться на взаимовыгодных условиях. "Каждый политик, который разумно хочет развивать страну, поддерживает сотрудничество между Украиной и Россией, но сотрудничество на взаимовыгодных, равных условиях, которое приносит каждой стране преумножение возможностей, а не одной стране – преумножение возможностей, а второй стране – потерю даже тех возможностей, остатки которых остались после предыдущих десяти лет правления всей кучминой братии, включая, кстати, и ЯНУКОВИЧА", - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО выступает категорически против невыгодного для Украины сотрудничества с РФ, в частности, против создания совместных предприятий в стратегических отраслях украинской экономики. "Я категорически против создания таких СП, категорически против такого сотрудничества, когда Украину поглощают и потребляют. Я считаю, что это недружественные шаги по отношению к Украине", - подчеркнула она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Россию не стоит обвинять в той политике, которая проводится украинской властью. "Можно ли обвинять Россию в том, что такие проекты в Украине проводятся? Да нет. Россия защищает свои собственные национальные интересы, свои прибыли, хочет их преумножить, расширить свою сферу влияния. Я не понимаю, почему украинский Президент идет на это. Если исключительно ради собственных прибылей, то это большое зло для Украины, которое рано или поздно история оценит", - отметила она.