Тимошенко: из-за Табачника исчезнут села

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает, что реформа сферы образования, которая предусматривает сокращение количества школ в сельской местности, приведет к исчезновению многих населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она была поражена предложением министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА внедрять реформу образования, которая базируется на закрытии сельских школ.

«Каждый человек, который любит и знает Украину, знает, что украинское село является колыбелью всего украинского: украинского языка, украинского души, украинской ментальности. И когда закрывается школа, село просто исчезает в том смысле, в каком оно есть. Поэтому мы будем достаточно радикально выступать против такой реформы системы образования, и мы не допустим, чтобы закрывались сельские школы», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что во времена ее премьерства правительство реализовало программу «Школьный автобус». По ее словам, в прошлом году правительству удалось достичь транспортного обеспечения сельских школ на 97%.

Как известно, 25 мая Д.ТАБАЧНИК в Донецке заявил, что систему среднего образования ожидает серьезная реформа. В частности, он намеревается сократить количество школ в сельской местности. По его словам, это связано с тем, что сельские школы не в состоянии обеспечить достаточно высокий уровень образования.

“Если учитель пения в маленькой школе в остальное время преподает физику и математику, мы калечим психику маленького украинца. В Канаде ограничение от места проживания ученика до школы 70 км, а это страна с достаточно высоким уровнем образования. У нас сейчас в маленьких школах ученикам на пальцах объясняют основы информатики”, - заметил министр.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, проблему нужно “решать за счет программы «Школьный автобус» для того, чтобы каждый украинец, живущий в городе или селе, имел доступ к качественному образованию», а школы, в которые будут переводиться сельские дети, будут оснащены по последнему слову техники.