БЮТ хочет вызвать на ковер Азарова и Тигипко

Фракция БЮТ будет настаивать на заслушивании в Верховной Раде информации премьер-министра Николая АЗАРОВА и вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО об условиях ведения малого и среднего бизнеса.

Об этом заявила лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Херсоне, сообщает ее сайт.

"Завтра, в четверг, мы будем проводить заседание оппозиционного правительства, где создадим наряду с оппозиционным правительством Совет предпринимателей, который будет включать представителей ассоциаций малого и среднего бизнеса, общественных организаций, и с завтрашнего дня оппозиционное правительство примет такое решение", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Кроме того, по пятницам каждой сессионной недели мы можем вызывать в Верховную Раду и заслушивать тех министров, которые, на наш взгляд, не справляются со своими задачами. И именно поэтому, что мы получили тысячи обращений от представителей малого и среднего бизнеса, именно поэтому, что по отношению к малому бизнесу в стране просто разворачивается террор, мы хотим в следующую пятницу инициировать приглашение господина АЗАРОВА, который всегда был палачом малого и среднего бизнеса, и хотим пригласить господина ТИГИПКО, который из реформатора превратился в антиреформатора и который сегодня, по сути дела, не предложил ни одной реформы для того, чтобы упростить все процедуры, с которыми сталкивается малый бизнес, и улучшить инвестиционный климат в Украине", - сказала она.

"Мы намерены твердо и системно защищать малый и средний бизнес. Всем очевидно и понятно, что в мире и в Украине кризис завершился, и именно поэтому нет никаких оснований сегодня повышать налоговое давление, истязать взятками предпринимателей, нет никакой необходимости снимать упрощенную систему налогообложения, нет никаких оснований сегодня просто делать систему унижения и притеснения малого и среднего бизнеса", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, создание Совета предпринимателей при оппозиционном правительстве будет "той системой коммуникации, которую мы сможем построить".

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что на завтрашнем заседании оппозиционного правительства будет рассмотрен пакет законопроектов, в том числе тех, которые готовило ее правительство и которые не были приняты парламентом.

"Это пакет законопроектов об упрощенном лицензировании, отмене органов проверки, отмене большого количества лицензий, доведение до логического завершения принципов регуляторных процедур по принципу молчаливого согласия. Мы хотим довести это законом до того рабочего состояния, когда предприниматели это будут чувствовать", - сказала она.

"Мы проанализируем завтра на заседании оппозиционного правительства, как и почему нарастает стремительно и бесконтрольно долг по налогу на добавленную стоимость, и мы готовимся на среду на будущей неделе – это рабочая сессионная неделя парламента – по закону оппозиция может формировать повестку дня. И мы в повестку дня включим все законопроекты, которые разработаны нами вместе с малым и средним бизнесом", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.