Тимошенко раскусила план Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что предложенная Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ инициатива относительно изменения избирательной системы в мажоритарную позволит главе государства подчинить себе власть на местном уровне и в Верховной Раде.

"Сегодня они такую полумажоритарную систему хотят привести на уровне советов всех местных и на уровне Верховной Рады. Это их план, план, в сущности, захвата через административный ресурс, через финансовые возможности власти, как на местном уровне, так и на уровне парламента", - сказала она сегодня на пресс-конференции в Херсоне, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, мажоритарная избирательная система продемонстрировала свои недостатки еще во времена Президента Леонида КУЧМЫ. "Тогда 50% Верховной Рады формировалось на мажоритарной основе. Что делал КУЧМА и его ближайшие друзья, коллеги и соратники? Они перед мажоритарными выборами расписывали поименно за каждым округом управляемых бизнесменов, подкладывали под них весь административный ресурс. И, таким образом, когда на мажоритарном округе вместе шли конкурировать люди идеологические, которые стояли за справедливое, честное и независимое развитие Украины, они никогда не выигрывали у тех людей, которые пришли при поддержке аппарата Президента от бизнеса, которые поддержаны админресурсом", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что смешанная избирательная система "делала полностью управляемым парламент, потому что 50% парламента априори работали под Президента, под админресурс".

"Это значит, что 300 голосов набрать будет элементарно любой действующей власти, которая строить хочет не демократию, а строить хочет диктатуру в чистом виде", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.