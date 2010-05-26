Готовы ли украинцы участвовать в акциях протеста (опрос)

Почти треть граждан Украины готовы принять участие в акциях протеста.

Как сообщили УНИАН в центре „Українське демократичне коло”, об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного центром по заказу Института политики 14-20 мая 2010 года.

Согласно результатам опроса, достаточно значительная часть граждан (28,3%) указали, что в случае принятия властью решений, противоречащих национальным интересам Украины, они лично будут принимать участие в акциях протеста. При этом больше половины опрошенных (58,6%) не собираются принимать участие в акциях протеста. Не смогли определиться 13,1% респондентов.

Кроме того, больше половины граждан (54,5%) считает, что оппозиция должна конструктивно критиковать власть при наличии оснований, но без радикализма. При этом четверть опрошенных (26%) придерживаются мнения, что оппозиция должна быть лояльной и поддерживать действия власти. 14,3% украинцев убеждены, что оппозиция должна непримиримо бороться за смену действующей власти. Не смогли определиться – 5,2%.

По мнению 31% украинцев, после избрания новой власти лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО проявила себя как самый активный и самый последовательный оппозиционер.

Почти вдвое меньшее количество опрошенных (16,4%) граждан убеждены, что наиболее активным и последовательным оппозиционером проявил себя руководитель партии “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК.

Других политиков наиболее активными и последовательными оппозиционерами считает существенно меньшее количество граждан. Так, за лидера “Гражданской позиции” Анатолия ГРИЦЕНКО высказались 6% опрошенных, председателя ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 3,8%, лидера партии “За Украину!” Вячеслава КИРИЛЕНКО – 2,4%, председателя партии “Наша Украина” Виктора ЮЩЕНКО – 1,3%, руководителя УНП Юрия КОСТЕНКО – 0,4%.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО назвали наиболее последовательным оппозиционером жители всех регионов Украины. Лишь в Восточном регионе, где традиционно высшая поддержка Партии регионов и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, фактически одинаковые доли опрошенных высказались за Ю.ТИМОШЕНКО и А.ЯЦЕНЮКА (соответственно 21,8% и 20,2%)

В целом по месту жительства были опрошены 1200 респондентов, старше 18 лет. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.