«Беспрецедентные друзья России» из Киева хотят знать про активы и пассивы

Заместитель директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что Россия должна предоставить Украине информацию относительно активов и пассивов бывшего СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции на тему: “Решится ли спор вокруг имущества бывшего СССР в пользу Украины?”.

“Если мы уже сегодня такие беспрецедентные друзья с Россией, то, пожалуйста, покажите, о чем мы говорим, о каких активах, о каких пассивах. Никогда Россия не хотела открывать эту информацию. Как можно принимать решение по такому важному вопросу (ратификации “нулевого варианта” - УНИАН), не имея информации?” - спросил он.

В то же время В.ЧАЛЫЙ считает, что Украина, как предсказуемый партнер, не будет ставить эту проблему “грубо: давайте вернем все назад”. “Я думаю, что вопрос уже настолько далеко зашел, что вряд ли можно говорить о возвращении назад и говорить о том, что мы можем взять на себя 16,37% всех активов”, - сказал он.

По словам эксперта, такая информация необходима для того, чтобы Украина и Россия были равноправными партнерами в обсуждении этого вопроса.

При этом В.ЧАЛЫЙ напомнил, что не был проведен международный аудит активов и пассивов бывшего СССР.

“Я думаю, что переговорная позиция Украины должна быть стабильной, последовательной, и уверен, что мы придем к урегулированию этого вопроса через ратификацию парламентом. Главное, чтобы эта ратификация не была как очередной подарок России в знак нашей дружбы и взаимоуважения”, - сказал эксперт.