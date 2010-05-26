Тимошенко сегодня на Херсонщине

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО сегодня находится с рабочей поездкой в Херсонской области.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, программой визита запланирована ее встреча с представителями областных организаций ВО "Батьківщина", а также представителями оппозиционных партий и движений Херсонской области.

Также Ю.ТИМОШЕНКО даст пресс-конференцию для региональных средств массовой информации.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Херсонской областной организации БЮТ Станислав ТРОШИН, сегодня в Херсоне состоится учредительное собрание областного отделения Комитета спасения Украины.

По его словам, планируется, что на собрании будет присутствовать Ю.ТИМОШЕНКО.