Тимошенко сегодня на Херсонщине
11:08, 26 мая 2010Политика
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Будут учреждать местное отделение КСУ
Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО сегодня находится с рабочей поездкой в Херсонской области.
Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, программой визита запланирована ее встреча с представителями областных организаций ВО "Батьківщина", а также представителями оппозиционных партий и движений Херсонской области.
Также Ю.ТИМОШЕНКО даст пресс-конференцию для региональных средств массовой информации.
Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Херсонской областной организации БЮТ Станислав ТРОШИН, сегодня в Херсоне состоится учредительное собрание областного отделения Комитета спасения Украины.
По его словам, планируется, что на собрании будет присутствовать Ю.ТИМОШЕНКО.
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