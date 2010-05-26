Как сделать из ВР более эффективный парламент?

К 20-летию украинского парламентаризма неправительственная организация Лаборатория законодательных инициатив обнародовала "Белую книгу" украинского парламентаризма". В ней – концепция усиления эффективности Верховной Рады.

Ведущим в предложенных реформах председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут считает прозрачность работы законодателей и усиление их ответственности и подотчетности избирателям. Для этого рекомендуется внедрить открытые избирательные списки политических партий, ограничить депутатский иммунитет по опыту европейских стран и установить правила поведения депутатов во время принятия законов. За переход во фракцию другой партии эксперты рекомендуют сделать депутата ответственным перед избирателями.

Возобновить поддержку парламента обществом, по мнению Игоря Когута, поможет и установление независимого контроля за расходами средств, которого сейчас нет вообще. Ради эффективного законодательного процесса эксперты предлагают прозрачный режим работы парламентских комитетов и жесткое соблюдение процедуры принятия законов. В качестве примера Когут навел закон о продлении пребывания Черноморского флота России в Украине, принятый без всякого рассмотрения парламентским комитетом.

Нынешнюю систему голосования эксперт назвал провоцирующей нарушение Конституции. Вместо нее предлагается установить притопленные кнопки для голосования, которые бы утруждали их нажатие другими депутатами. А также расширить практику голосования простым большинством голосов, чтобы стимулировать присутствие всех депутатов на заседаниях.

Лаборатория законодательных инициатив сообщила, что планирует положить начало "большой информационной кампании за эффективную представительскую власть чтобы эта проблема стала актуальной не только для экспертов, но и для общества". Как отметил Когут, депутаты и политики не заинтересованы в новых идеях и реформах. Единственным двигателем этих превращений он считает лишь общественность и прессу. По его словам, существует уже довольно много рекомендаций по усилению эффективности парламента, но на их внедрение не хватает политической воли.

Немецкая волна