Тимошенко: в четверг мы создаем большой Совет предпринимателей

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что 27 мая на заседании оппозиционного правительства, посвященном теме налогового давления на малый и средний бизнес, будет создан Совет предпринимателей для защиты интересов малого бизнеса в Верховной Раде.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала вчера на пресс-конференции в Полтаве.

"Мы при оппозиционном правительстве в четверг создаем большой расширенный Совет предпринимателей для того, чтобы можно было непосредственно брать информацию у предпринимателей и передавать ее в парламент", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, необходимость создания Совета предпринимателей обусловлена тем, что правительство Николая АЗАРОВА прекратило сотрудничество с общественным Советом предпринимателей, образованным во времена предыдущего правительства.

"Учитывая, что руководитель такого общественного Совета предпринимателей при правительстве, который я создавала, когда была премьер-министром, Оксана ПРОДАН, сейчас уволена, по сути, с работы, и уже больше не сотрудничает правительство ЯНУКОВИЧА с Советом предпринимателей", - констатировала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы в четверг несессионной недели посвящаем заседание правительства всем вопросам, которые касаются давления на малый бизнес. Мы, в том числе, поднимем программу, с которой ЯНУКОВИЧ шел на выборы, обещал пятилетние каникулы налоговые для малого бизнеса. Все это оказывается банальным обманом, там ничего под этим нет", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в следующую среду, когда оппозиция воспользуется правом формирования повестки дня заседания Верховной Рады, "мы выносим уже весь пакет законопроектов, весь пакет решений, которые нужны для защиты малого и среднего предпринимательства".

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что на пятницу оппозиция будет вызывать в Верховную Раду, "во-первых, ТИГИПКО, во-вторых, министра экономики, министра финансов, в том числе и руководителя госпредпринимательства, чтобы они по пунктам отчитывались, почему они, реформаторы в кавычках, а, скорее, антиреформаторы, почему они начинают уничтожать малый и средний бизнес".

"У нас это направление работы будет выстроено, этот Совет предпринимателей будет опираться на Ассоциацию малого и среднего бизнеса в каждой области, и мы будем поднимать эту информацию и будем защищать бизнес", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.