НБУ просит у комбанков данные о «нечестных судьях»

Национальный банк Украины просит коммерческие банки предоставить информацию о судьях, которые, по мнению банкиров, вынесли неправосудные решения.

Об этом говорится в телеграмме №18-312/2377-8404 Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

В документе запрашивается информация «относительно судей, которыми принято неправосудное, по мнению руководства банка, решение (с указанием названия банка, названия суда, фамилии, имени, отчества судьи, предоставить принятое решение, краткое содержание принятого решения, а также, в случае наличия, и данные о результатах обжалования этого решения) или об отсутствии такой информации".

Вышеуказанная информация будет использована при «подготовке документов для проведения в ближайшее время совещания под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по вопросам разработки мер, направленных на преодоление большого объема проблемной задолженности банковской системы и угрозы нарушения прав вкладчиков и других кредиторов банков».