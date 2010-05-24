В Луганске стартовал конкурс политической сатиры

Проводит Комитет спасения Украины

В рамках Всеукраинского проекта политической сатиры „Політичні стусани”, который стартовал 21 мая, Луганский Комитет спасения Украины проводит свой региональный конкурс политической сатиры. Об этом УНИАН сообщил уполномоченный Комитета Валентин ТКАЛИЧ. По его словам, региональный конкурс политической сатиры на местную власть будет проводиться в четырех номинациях: политическая карикатура; политический анекдот или юмореска; корявые высказывания местных власть предержащих; фото-видео приколы с местными власть предержащими. Подведение итогов конкурса и награждение его победителей состоятся накануне Дня Независимости, 23 августа.

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