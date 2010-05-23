Сегодня в Тернополе состоится марш в вышиванках по случаю Дня героев.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации Всеукраинского объединения «Свобода», которая проводит мероприятие, все участники марша соберутся в 16:00 на бульваре Д.Галицкого, откуда отправятся в центр города, где в 18:00 на Театральном майдане состоится праздничный концерт. Во время концерта пройдет презентация песенного проекта «Отголоски криивки» и выступления лауреатов фестиваля «Земля героев». Также в программе – награждение ветеранов ОУН-УПА и праздничный феєрверк.

Мероприятия состоятся под патронатом председателя областного совета Алексея КАЙДЫ и при поддержке комитета «Украинцы помогают украинцам».

Праздник героев в Тернополе отмечают почти 70 лет. Праздновать его 23 мая постановил в 1941 году Второй большой сбор Организации украинских националистов для “возрождения у украинцев героического духа прошлых поколений”.

“Май для праздника избрали потому, что именно в этом месяце погибло больше всего национал-патриотов. В частности 4 мая 1924 года погиб главный идеолог государственной самостоятельности Украины начала ХХ века Николай Михновский, 25 мая 1926 года – Симон Петлюра, 23 мая 1938 года – основатель и проводник ОУН Евгений Коновалец. В годы немецкой, а впоследствии советской оккупации этот праздник отмечался в подполье. С провозглашением независимости Украины его празднование возобновилось», - отмечает пресс-служба ВО “Свобода”.

В начале 2000-х годов областные советы западных областей утвердили этот праздник как официальный.

В рамках праздника вчера в Тернополе уже состоялся супермарафон по бегу «100 километров за 24 часа».