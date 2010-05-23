Украинцы, живущие в ЕС, проведут вече, не направленное против Януковича

В воскресенье, 23 мая, украинцы, проживающие в государствах Европейского Союза, планируют провести вече за соблюдение Конституции Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН в Польше представитель инициативной группы мероприятия Игорь ИСАЕВ, вече состоится в Варшаве, Риме, Лиссабоне, Мадриде, Афинах, Берлине, Мюнхене и Таллинне.

По его словам, вече было инициировано группой людей, которые живут, учатся или работают в Варшаве и Риме, а украинцы в других городах Европы присоединились к его проведению.

И.ИСАЕВ отметил, что это мероприятие - инициатива группы людей, а не организованная политическими силами или организациями украинцев за рубежом акция.

Как сказал И.ИСАЕВ, организаторы заявили властям Варшавы об участии в воскресном мероприятии 50 человек. При этом он не исключил, что в действительности в нем могут принять участие несколько сотен украинцев.

Он также отметил, что вече не направлено против Партии регионов и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, а является призывом к соблюдению Конституции.

Согласно с пресс-релизу, распространенному инициативной группой, украинцы за рубежом усматривают нарушение Конституции в ряде подписанных новой властью договоров с Россией и обеспокоены пренебрежением прав украинских граждан, угрозой потери гражданских свобод и поддержкой русского языка "в ущерб украинскому".

"Действия властей могут уничтожить основы украинской государственности, гражданское общество в Украине, которое трудно строилось с 1991 года, украинскую культуру", - отмечается в пресс-релизе.

Участники вече в Варшаве планируют принять петицию к Президенту, правительству и Верховной Раде, а также обращение к польской общественности.

После завершения акции ее участники планируют передать властям Украины через Посольство Украины в Республике Польша Конституцию и символическую посылку с «дешевым газом» от украинских трудовых мигрантов.

Справка УНИАН. По оценкам экспертов, от 2 до 5 миллионов украинцев работают за рубежом, в том числе в государствах Евросоюза, при этом в Польше - около 200 тысяч украинских граждан.