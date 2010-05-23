Литвин: какую роль играют журналисты?

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН намерен предложить рассмотреть и принять в парламенте в ускоренном варианте законы, которые будут способствовать защите свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в субботу в Харькове.

«Я убежден, что никто публично не будет отрицать относительно принятия данных законов», - отметил В.ЛИТВИН и подчеркнул: «В украинских реалиях вдоволь хороших законов, но они не всегда выполняются».

По словам спикера, «часто ему не нравятся некоторые вещи и некоторые оценки в журналистских материалах». «Но я категорически против «темников» и «устников», и прочего. Нужно, по-видимому, много прожить и пережить, чтобы понять, какую роль играют журналисты и печатное или устное слово», - отметил он.

В.ЛИТВИН сообщил, что в депутатском корпусе нередко звучат требования закрыть прямую трансляцию заседания Верховной Рады.

«Фактически это сразу прибавило бы работоспособности парламенту, но в то же время на этом этапе, когда у нас после выборов еще все живое, все качается и не зажило, все остро воспринимается, я считаю, что такая постановка вопроса не может быть приемлемой», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН высказался за необходимость направить усилия на создание общественного вещания. «Но поскольку уровень благосостояния наших граждан не достаточен для того, чтобы люди платили дополнительный налог на это телевидение, очевидно, эту миссию должно взять на себя государство», - убежден он.