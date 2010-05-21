Королевская хочет поотрывать руки правительственным чиновникам

По мнению Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, власть должна начинать реформы с себя. Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства заявила в эфире «5 канала».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Если у власти есть желание реформировать экономику, то необходимо начинать с себя: сократить госаппарат, разобраться с системой государственного управления и контроля, создать условия для развития предпринимательства», - сказала депутат.

«Нужно оторвать руки чиновникам, которые издеваются над людьми, издеваются над предпринимательством, – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Необходимо убрать запреты, которые давно стали кормушками для чиновников, реорганизовать разрешительную систему, и люди начнут дышать свободнее».

Она напомнила, что во время президентской кампании мы неоднократно слышали, как кандидаты на высший пост в государстве говорили о реформах. «И ЯНУКОВИЧ, и ТИГИПКО декларировали проведение экономических реформ после прихода к власти. Сейчас они при власти, но ни о каких реформах и речи нет, – заявила глава Комитета ВР. – Оппозиция готова поддерживать реформы, за которые на выборах проголосовали люди, но их даже не начинают».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ призвала власти начать реально заниматься улучшением качества жизни людей, стимулировать предпринимательскую инициативу, а не просто декларировать повышение социальных стандартов. «Сегодня правительство пытается просто накормить людей, а о том, что завтра не будет рабочих мест, некому будет платить налоги, никто не думает. Люди ждут одного – улучшения качества жизни. А для этого необходимо не заниматься популизмом, а развивать экономику», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.