Ради четкой границы в Керченском проливе Украина уступит в экономике?

Украина будет настаивать на четком разграничении границы с Россией в Керченском проливе, но готова идти на компромиссы по экономическим вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН, отвечая на вопрос о ходе переговоров по делимитации Азовского моря и Керченского пролива.

«Мы настаиваем на четком разграничении границы, но мы готовы идти на компромиссы по экономической составляющей», - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, Украина готова искать такие модели, которые позволят судам под российским флагом “чувствовать себя нормально”, проходя по этому проливу.

Он также отметил, что вопрос о принадлежности Тузлы не рассматривается. «Тузла вообще не обсуждается, это украинская территория», - подчеркнул О.ВОЛОШИН.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керч-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября за 102 метра от линии украинско-российской границы.

12 мая 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в частности относительно острова Тузла.

17 мая во время визита к Украине Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.

В тот же день после переговоров с Д.МЕДВЕДЕВЫМ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что вопрос делимитации морской границы между Украиной и РФ будет решен положительно.