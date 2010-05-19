У Азарова уже выяснили все о гражданстве Пальчевского

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта официально заявляет, что первый заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ - гражданин Украины и не является гражданином какого-либо другого государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Минсемьи.

В соответствии с требованиями законодательства, А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ как государственный служащий не занимается предпринимательской деятельностью, отмечается в документе.

Также в Минсемьи разъясняют, что в структуре руководства министерством на него возложены, среди прочего, функции по контролю над эффективностью работы государственных предприятий, входящих в сферу управления министерства, в частности, по возвращению в государственную собственность переданных ранее в аренду госпредприятий по цене, значительно ниже рыночной, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету страны.

“Распространенная в последние дни пресс-службой одной из политических сил шумиха вокруг имени первого заместителя вызвана ни чем иным, как нежеланием некоторых заинтересованных в продолжении использования государственной собственности для личного бизнеса людей потерять значительные источники незаконных доходов”, - считают в Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта.

В качестве примера в госпредприятий привели, что по итогам 2009 года созданные для развития спорта и получения прибылей в государственную казну государственные предприятия, находящиеся в управлении министерства, закончили год с убытками для государства на общую сумму более 3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 31 марта 2010 года назначил А.ПАЛЬЧЕВСКОГО первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта.

18 мая народные депутаты Украины из фракции БЮТ направили запрос премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой предоставить информацию о гражданстве А.ПАЛЬЧЕВСКОГО и выполнения им требований Закона Украины "О борьбе с коррупцией".

"Данное назначение неоднократно было предметом дискуссии и обсуждения в средствах массовой информации. Так, некоторые СМИ сообщали, что А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ является одновременно гражданином Украины и Российской Федерации", - говорится в запросе.

Депутаты также отмечали, что бизнесовые круги знают этого человека как успешного предпринимателя, сфера бизнес-интересов которого сосредоточена в основном на территории Российской Федерации и "имеет мало общего со спортом, молодежью и семьей".

Сегодня, 19 мая, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН в комментарии УНИАН заявил, что его первый заместитель А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ является гражданином Украины.

Биографическая энциклопедия biografija.ru сообщает, что А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ (родился 16 июля 1961 года) является генеральным секретарем Партии любителей пива, работает консультантом Московской коммерческой школы права.

В то же время энциклопедический интернет-ресурс "Википедия" сообщает, что А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ в 1995 году баллотировался в Государственную думу России в первой тройке по спискам избирательного объединения "Партия любителей пива".