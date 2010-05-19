«За Украину!» требует немедленного освобождения сестры Парубия

Партия «За Украину!» требует немедленного освобождения из-под стражи сестры народного депутата Андрея ПАРУБИЯ, а также привлечения к ответственности исполнителей «грязной провокации» по ее задержанию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, соответствующее заявление сделал ее лидер Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Арест по сфабрикованным обвинениям родной сестры нашего коллеги Андрея ПАРУБИЯ, депутата группы «За Украину!», свидетельствует: власть в Украине стала на путь политических репрессий», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также выразил убеждение, что запрет акций протеста, попытки введения цензуры, преследование оппозиционеров и членов их семей являются подтверждением того, что в Украине началась масштабная кампания по сворачиванию свобод.

Как сообщал УНИАН, Сегодня А. ПАРУБИЙ сообщил, что во Львове арестована его родная сестра Елена.

«Сегодня утром к ней в кабинет ворвались сотрудники УБОП, и фактически с 10-ти часов утра она находится под арестом. Я не имею с ней никаких контактов, я не имею от нее никакой информации», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он отметил, что узнал из источников о том, что ее обвиняют в получении взятки в размере 2 тысячи долларов. «У меня есть достоверная информация, что 2 тысячи долларов, которые ей инкриминируют, были найдены в общественном туалете за мусорным бачком», - отметил А.ПАРУБИЙ, добавив, что в кабинете его сестры деньги не были найдены.

Позже в МВД подтвердили задержание сестры А. ПАРУБИЯ.

В частности, начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Михаил ЦИМБАЛЮК на вопрос УНИАН, есть ли среди задержанных сестра народного депутата Андрея ПАРУБИЯ, ответил: «Есть Елена ПАРУБИЙ».

«Проверка заявления предпринимателя проводилась совместно с подразделением по противодействию коррупции Государственной налоговой администрации. Никакой политики здесь нет, и когда предприниматель написал заявление в УБОП - в нем не было фамилий, там были должности лиц, которые требовали взятку», - сказал М. ЦЫМБАЛЮК.

Он также отметил, что никого из упомянутых лиц не задерживали и в правоохранительные органы не доставляли. «Это не было задержанием... Все события происходили в помещении налоговой», - заявил начальник областной милиции Львовской области.

«Материалы переданы в прокуратуру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - добавил он.